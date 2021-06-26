В Татарстане за сутки утонули пять человек
В Татарстане за прошедшие сутки утонули пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В деревне Масловка Алексеевского района утонул мужчина 1952 года рождения.
В 10.34 в поселке Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района сотрудники ведомства достали из Волги тело мужчины 1975 года рождения — он пропал во время рыбной ловли с лодки 19 июня.
В Апастовском районе рядом с деревней Азимово в местном пруду нашли другого татарстанца 1988 года рождения — он был в состоянии алкогольного опьянения.
В 23.10 из пруда в вблизи деревни Нормабаш Балтасинского района РТ достали тело 31-летнего мужчины.
На Гаринском озере в Зеленодольском районе утонул 44-летний мужчина. Он отдыхал в компании и несколько раз нырнул в воду, после чего компания потеряла его из виду.
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