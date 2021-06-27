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Происшествия

В Елабуге из Камы вытащили тело мужчины

13:10, 27.06.2021 1
В Елабуге из Камы вытащили тело мужчины
Фото: МЧС по РТ

На песчаном острове напротив пристани Елабуги утонул мужчина, такое сообщение поступило в МЧС по РТ 26 июня в 17.45.

В 20.35 спасатели извлекли из воды н расстоянии 20 метров от берега с глубины пяти метров. Тело передали сотрудникам правоохранительных органов. Место было не оборудовано для купания. Причина происшествия устанавливается.

Фото: МЧС по РТ

Вчера сообщалось, что в Татарстане за сутки утонули пять человек. Пятый утонувший — 44-летний мужчина — отдыхал в компании на Гаринском озере в Зеленодольском районе и несколько раз нырнул в воду, после чего компания потеряла его из виду. Сегодня сообщалось о еще двух утонувших: один мужчина утонул вблизи пгт Алексеевское в Алексеевском районе, другой — в заливе Ременникова реки Волга в Зеленодольске.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:27
    Да что же это такое?????!!!!!!
    Мужики, перестаньте тонуть!
    Вы что и кому доказывает?!
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