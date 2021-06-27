В Елабуге из Камы вытащили тело мужчины

Фото: МЧС по РТ

На песчаном острове напротив пристани Елабуги утонул мужчина, такое сообщение поступило в МЧС по РТ 26 июня в 17.45.



В 20.35 спасатели извлекли из воды н расстоянии 20 метров от берега с глубины пяти метров. Тело передали сотрудникам правоохранительных органов. Место было не оборудовано для купания. Причина происшествия устанавливается.

Фото: МЧС по РТ

Вчера сообщалось, что в Татарстане за сутки утонули пять человек. Пятый утонувший — 44-летний мужчина — отдыхал в компании на Гаринском озере в Зеленодольском районе и несколько раз нырнул в воду, после чего компания потеряла его из виду. Сегодня сообщалось о еще двух утонувших: один мужчина утонул вблизи пгт Алексеевское в Алексеевском районе, другой — в заливе Ременникова реки Волга в Зеленодольске.

Маргарита Головатенко