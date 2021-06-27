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Умер актер Игорь Сиренко

17:46, 27.06.2021

Российский театральный режиссер и актер Игорь Сиренко скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Московского драматического театра «Сопричастность».

Сиренко был худруком этого театра с 1990 года. О причине смерти не сообщается. По данным пресс-службы театра, Сиренко ушел из жизни 25 июня 2021 года.

Он в разное время занимал должности директора Московского драматического театра им. Пушкина, а также режиссера и директора Московского драматического театра им. Гоголя.

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