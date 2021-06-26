В Зеленодольске мужчина утонул на озере, не разрешенном для купания

Фото: МЧС по РТ

На Гаринском озере в Зеленодольском районе утонул 44-летний мужчина. Он отдыхал в компании и несколько раз нырнул в воду, после чего компания потеряла его из виду, сообщает МЧС России по Татарстану.



Сперва компания пыталась самостоятельно найти мужчину, а потом вызвала спасателей. Спасатели-водолазы ЗПСО №2 нашли тело на расстоянии 20 метров от берега на глубине 7 метров. Это уже пятый погибший на воде в Зеленодольском районе.

МЧС отмечает, что Гаринское озеро — место, не разрешенное для купания, но запреты не останавливают купающихся в жару. Сотрудники Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона напомнили татарстанцам о мерах безопасности и призвали к осторожности.

Маргарита Головатенко