Прощание с Фаридой Забировой пройдет в мечети Марджани
Местом прощания с председателем ТРО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Фаридой Забировой станет мечеть имени Марджани, там прочитают джаназа-намаз. Прощение намечено на завтра, около 12 дня, сообщила «Реальному времени» помощник президента Татарстана Олеся Балтусова.
Похоронить Фариду Забирову планируют на Ново-Татарском кладбище.
О смерти Фариды Забировой стало известно сегодня, она умерла около 17.00. Причиной смерти стал коронавирус. Фариде Забировой было 67 лет. С 2009 года она была заместителем председателя отделения ВООПИиК, а в этом году стала его главой.Общество Татарстан
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