В Татарстане в заливе Волги утонул мужчина — перед этим он пил спиртное с другом

Фото: МЧС по РТ

В заливе Ременникова реки Волга в Зеленодольске утонул мужчина. Сообщение об этом поступило в МЧС по Татарстану 26 июня в 21.05.



Заявитель сообщил, что они с другом распивали спиртное на берегу. После этого его друг пошел искупаться, нырнул и не вынырнул. Тело мужчины 1985 года рождения нашли в 03.58 в десяти метрах от берега на глубине шести метров, сообщает МЧС по РТ.

Фото: МЧС по РТ

Вчера сообщалось, что в Татарстане за сутки утонули пять человек. Пятый утонувший — 44-летний мужчина — он отдыхал в компании на Гаринском озере в Зеленодольском районе и несколько раз нырнул в воду, после чего компания потеряла его из виду. Сегодня сообщалось о еще одном утонувшем. Место для купания не было оборудовано, аншлаги о запрете рядом имелись.

Маргарита Головатенко