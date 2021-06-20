Главное о коронавирусе на 20 июня: МакSим на ИВЛ после концерта в Казани, в Нижнем без прививки не поженят

Фото: Максим Платонов

Патяшина допустила обязательную вакцинацию в Татарстане

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19. Всего на 20 июня в республике зарегистрировано 22 090 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 19 640 человек, в том числе семь за минувшие сутки. Умерли за весь период 523 человека.

Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ. У артистки 40%-ное поражение легких, она находится в медикаментозной коме. Она попала в больницу сразу же после концерта в Казани в честь Дня России — со сцены ее, с сильной температурой, уводили под руки.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина допустила введение обязательной вакцинации при ухудшении ситуации с коронавирусом в республике. В первую очередь вакцинация может стать обязательной для отдельных профессиональных групп.

Фото: Максим Платонов

Юрист разъяснил «Реальному времени», как требование обязательной вакцинации и социальные ограничения для непривитых соотносится с российским законодательством. Права граждан не нарушаются: в поддержку этому приводятся ссылки на соответствующие законы.

На Сабантуе в Набережных Челнах людей в масках было почти не замечено. Об этом говорили и пользователи соцсетей, это подтверждают и видео с праздника.

Коронавирус стал более агрессивным к людям молодого возраста

За последние сутки в России выявили 17 611 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 629 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 316 826 человек, а выздоровевших — до 4 869 972 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 450 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 129 361 человек.

Владимир Путин предложил уже в 2021 году начать в России программу по развитию системы медицинской реабилитации уже в этом году. Предполагается, что она будет рассчитана до 2026 года включительно. Необходимость в ней обострилась из-за пандемии коронавируса.

Фото: Ринат Назметдинов

Российские вакцины от коронавируса доставили в диппредставительства в 82 странах. Это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Прививки сделали уже около 80% сотрудников дипломатического ведомства.

Владимир Путин заявил, что «прививаться лучше, чем болеть». Но до этого глава государства всегда выступал за то, что вакцинация должна быть добровольной, чтобы люди смогли сами осознать необходимость такого выбора.

Власти Санкт-Петербурга поручили провакцинировать от коронавируса 65% госслужащих до 15 августа. Вузам города рекомендовано простимулировать студентов и курсантов, чтобы те сделали прививки. м



В Нижегородской области молодоженов обязали предоставлять в ЗАГС справку о прививке от ковида, отрицательный ПЦР-тест или же справку о наличии антител. Все то же самое требуется от гостей молодоженов. Все это нужно, чтобы можно было провести торжественную церемонию бракосочетания.



Фото mef.mosreg.ru

Минтруд допустил отстранение от работы непривитых от коронавируса сотрудников, однако министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заверил, что уволить с работы в таком случае не могут. В трудовом законодательстве таких норм не предусмотрено.

Министр просвещения России Сергей Кравцов рекомендовал учителям и директорам школ привиться от коронавируса.



Из-за осложнений от коронавируса умер русскоязычный писатель из Латвии Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ. Писателя госпитализировали в Риге 3 июня с двусторонней пневмонией на фоне коронавирусной инфекции. Ему было 52 года.



Президент России Владимир Путин в поздравительном обращении в честь Дня медицинского работника сообщил, что на выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, уже направлено более 350 миллиардов рублей.

Фото kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус стал более агрессивен к людям более молодого возраста: сейчас многие заболевшие моложе 40 лет. Такой массовой заболеваемости людей в этой возрастной группе в Москве еще не было.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что при отсутствии прививки человек, заразившийся коронавирусом, имеет шанс умереть с вероятностью 1 к 30. После вакцинации шансы умереть от коронавируса равны нулю, так как привика позволит избежать тяжелого течения заболевания.

Обязательную вакцинацию одобрили в РПЦ. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что поддерживает инициативу властей Москвы и Московской области об обязательной вакцинации 60% сотрудников компаний.

Фото tatmitropolia.ru

В Бразилии президента обвинили в неэффективности мер

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 178 201 176 человек, 3 860 125 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 538 037). На второй строчке — Индия (29 881 772), на третьей — Бразилия (17 883 750), на четвертой — Франция (5 817 272), на пятой — Турция (5 365 208). Россия занимает шестое место (5 237 847, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (601 741). За ними следуют Бразилия (500 800), Индия (386 708), Мексика (231 151), Перу (190 202) и Великобритания (128 234).

В Бразилии жители вышли на протестные акции после того, как количество жертв от коронавируса в стране перевалило за полмиллиона. Мишенью протестующих стал лично президент Жаир Болсонару: его обвиняют в неэффективности действий по предотвращению пандемии. Каждый день в стране заболевают около 100 тысяч человек, 2 тысячи — умирают.

Фото president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку сказал, что «подпитывается» антителами к COVID-19 во время рабочих посещений больниц и развернутых «красных зон» для лечения пациентов.



В Аргентине официально зафиксировали первый случай мукормикоза, известного как «черная плесень», после перенесенного коронавируса.

Коронавирус обнаружили у члена олимпийской сборной Уганды. Зараженного COVID-19 спортсмена не пустили в Японию, остальные восемь членов команды отправились в Осаку. Африканские спортсмены ранее прививались препаратом AstraZeneca.

Британские ученые из Оксфордского университета связали потерю обоняния при заражении коронавирусом COVID-19 с разрушением клеток мозга. Ученые выявили значительную потерю плотности и объема серого вещества у переболевших.

Ольга Плешкова