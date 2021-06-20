Главное о коронавирусе на 20 июня: МакSим на ИВЛ после концерта в Казани, в Нижнем без прививки не поженят
Патяшина допустила обязательную вакцинацию в Татарстане
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19. Всего на 20 июня в республике зарегистрировано 22 090 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 19 640 человек, в том числе семь за минувшие сутки. Умерли за весь период 523 человека.
- Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ. У артистки 40%-ное поражение легких, она находится в медикаментозной коме. Она попала в больницу сразу же после концерта в Казани в честь Дня России — со сцены ее, с сильной температурой, уводили под руки.
- Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина допустила введение обязательной вакцинации при ухудшении ситуации с коронавирусом в республике. В первую очередь вакцинация может стать обязательной для отдельных профессиональных групп.
- Юрист разъяснил «Реальному времени», как требование обязательной вакцинации и социальные ограничения для непривитых соотносится с российским законодательством. Права граждан не нарушаются: в поддержку этому приводятся ссылки на соответствующие законы.
- На Сабантуе в Набережных Челнах людей в масках было почти не замечено. Об этом говорили и пользователи соцсетей, это подтверждают и видео с праздника.
Коронавирус стал более агрессивным к людям молодого возраста
За последние сутки в России выявили 17 611 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 629 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 316 826 человек, а выздоровевших — до 4 869 972 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 450 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 129 361 человек.
- Владимир Путин предложил уже в 2021 году начать в России программу по развитию системы медицинской реабилитации уже в этом году. Предполагается, что она будет рассчитана до 2026 года включительно. Необходимость в ней обострилась из-за пандемии коронавируса.
- Российские вакцины от коронавируса доставили в диппредставительства в 82 странах. Это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Прививки сделали уже около 80% сотрудников дипломатического ведомства.
- Владимир Путин заявил, что «прививаться лучше, чем болеть». Но до этого глава государства всегда выступал за то, что вакцинация должна быть добровольной, чтобы люди смогли сами осознать необходимость такого выбора.
- Власти Санкт-Петербурга поручили провакцинировать от коронавируса 65% госслужащих до 15 августа. Вузам города рекомендовано простимулировать студентов и курсантов, чтобы те сделали прививки. м
- В Нижегородской области молодоженов обязали предоставлять в ЗАГС справку о прививке от ковида, отрицательный ПЦР-тест или же справку о наличии антител. Все то же самое требуется от гостей молодоженов. Все это нужно, чтобы можно было провести торжественную церемонию бракосочетания.
- Минтруд допустил отстранение от работы непривитых от коронавируса сотрудников, однако министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заверил, что уволить с работы в таком случае не могут. В трудовом законодательстве таких норм не предусмотрено.
- Министр просвещения России Сергей Кравцов рекомендовал учителям и директорам школ привиться от коронавируса.
- Из-за осложнений от коронавируса умер русскоязычный писатель из Латвии Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ. Писателя госпитализировали в Риге 3 июня с двусторонней пневмонией на фоне коронавирусной инфекции. Ему было 52 года.
- Президент России Владимир Путин в поздравительном обращении в честь Дня медицинского работника сообщил, что на выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, уже направлено более 350 миллиардов рублей.
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус стал более агрессивен к людям более молодого возраста: сейчас многие заболевшие моложе 40 лет. Такой массовой заболеваемости людей в этой возрастной группе в Москве еще не было.
- Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что при отсутствии прививки человек, заразившийся коронавирусом, имеет шанс умереть с вероятностью 1 к 30. После вакцинации шансы умереть от коронавируса равны нулю, так как привика позволит избежать тяжелого течения заболевания.
- Обязательную вакцинацию одобрили в РПЦ. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что поддерживает инициативу властей Москвы и Московской области об обязательной вакцинации 60% сотрудников компаний.
В Бразилии президента обвинили в неэффективности мер
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 178 201 176 человек, 3 860 125 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 538 037). На второй строчке — Индия (29 881 772), на третьей — Бразилия (17 883 750), на четвертой — Франция (5 817 272), на пятой — Турция (5 365 208). Россия занимает шестое место (5 237 847, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (601 741). За ними следуют Бразилия (500 800), Индия (386 708), Мексика (231 151), Перу (190 202) и Великобритания (128 234).
- В Бразилии жители вышли на протестные акции после того, как количество жертв от коронавируса в стране перевалило за полмиллиона. Мишенью протестующих стал лично президент Жаир Болсонару: его обвиняют в неэффективности действий по предотвращению пандемии. Каждый день в стране заболевают около 100 тысяч человек, 2 тысячи — умирают.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку сказал, что «подпитывается» антителами к COVID-19 во время рабочих посещений больниц и развернутых «красных зон» для лечения пациентов.
- В Аргентине официально зафиксировали первый случай мукормикоза, известного как «черная плесень», после перенесенного коронавируса.
- Коронавирус обнаружили у члена олимпийской сборной Уганды. Зараженного COVID-19 спортсмена не пустили в Японию, остальные восемь членов команды отправились в Осаку. Африканские спортсмены ранее прививались препаратом AstraZeneca.
- Британские ученые из Оксфордского университета связали потерю обоняния при заражении коронавирусом COVID-19 с разрушением клеток мозга. Ученые выявили значительную потерю плотности и объема серого вещества у переболевших.
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