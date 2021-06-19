Российским учителям рекомендовали добровольно сделать прививку от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр просвещения России Сергей Кравцов рекомендовал учителям и директорам школ пройти вакцинацию от коронавируса, заявив, что прививка «защищает и помогает сохранить здоровье».

Глава ведомства напомним, что вакцинация по-прежнему добровольная и необходимо учитывать советы врачей. По его словам, все существующие вакцины от COVID-19 безопасны. Без прививки болезнь может протекать в тяжелой форме, предостерег министр.

Сам Кравцов заявил, что прошел ревакцинацию и чувствует себя хорошо. Он добавил, что в его министерстве были люди, скептические настроенные относительно прививок от коронавируса и «сегодня они очень сильно об этом жалеют».

«Не надо испытывать судьбы. Надо сделать прививку и спокойно отдыхать, работать, учить детей», — обратился к педагогам Кравцов.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиян проходить ревакцинацию от коронавируса. По ее словам, над повторной прививкой следует подумать, если после первой прошло уже полгода.



Ревакцинацию необходимо проводить не ранее, чем через 12 месяцев, уточнила Голикова. При неблагоприятной ситуации этот срок сокращается в два раза — до шести месяцев.

По ее данным, в России от коронавируса полностью привиты 16,1 млн человек. Первый компонент вакцины получили уже 19,7 млн граждан.

Татьяна Демина