Патяшина допустила введение обязательной вакцинации в Татарстане

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина допустила введение обязательной вакцинации при ухудшении ситуации с коронавирусом в республике. Об этом она заявила на совещании в Кабмине.

За полгода в Татарстан поступило 548 тыс. вакцин, привито 447 тыс. человек. Однако темпы вакцинации все еще низкие.

«При ухудшении эпидобстановки и сохранении низких темпов вакцинации я не исключаю принятия решения об обязательности вакцинации, особенно для отдельных профессиональных групп, как это уже сделали другие регионы», — приводит слова Марины Патяшиной пресс-служба президента Татарстана.

Сейчас меньше всего заболевших среди медицинских работников и педагогов, это связано с высоким коллективным иммунитетом в этих категориях.

Вчера на пресс-конференции с журналистами главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина не исключила введения жестких ограничений. Она заявила, что в Татарстане заболеваемость может ухудшиться из-за роста завозных случаев.

Ольга Плешкова