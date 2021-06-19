Власти Санкт-Петербурга поручили провакцинировать от коронавируса 65% госслужащих

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Санкт-Петербурга усилили меры по борьбе с распространением коронавируса. В частности, до 15 августа поручено провакцинировать 65% сотрудников исполнительных органов госвласти, госучреждений и ГУП Санкт‑Петербурга города. Вузам города власти рекомендовали провести мероприятия по стимулированию вакцинации среди студентов (курсантов).

С 20 июня в Санкт-Петербурге усиливается контроль за посещением фан-зон чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. Так, на Конюшенной площади будут допускать до 3 тыс. посетителей, на территорию тематического парка в «Юбилейном» — до тысячи человек.

С 21 июня в Северной столице России закроют доступ посетителей в аквапарки, на аттракционы. Конгрессно-выставочные, торжественные и иные мероприятия, где собираются более 75 человек, граждане смогут посетить только с отрицательным ПРЦ-тестом, сделанным не более чем за три дня до их проведения. Максимальное количество участников таких мероприятий — 500 человек.

С 22 июня пассажирские перевозки внутренним водным транспортном будут допускать при актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Напомним, Санкт-Петербург начал усиливать меры безопасности из-за ситуации с COVID-19 вслед за Москвой. С 17 июня там приостановили работу фуд-кортов и ресторанов в ночные часы и запретили проведение любых массовых мероприятий в помещениях и на улице с числом зрителей свыше 3 тыс. человек.



Татьяна Демина