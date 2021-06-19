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Певицу МакSим подключили к ИВЛ

13:49, 19.06.2021
Певицу МакSим подключили к ИВЛ
Фото: instagram.com/maksimartist

Певицу МакSим, госпитализированную в больницу после концерна в честь Дня России с 40%-ным поражением легких подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на представителей МакSим.

Сообщается, что певицу ввели в состояние искусственной комы.

О госпитализации МакSим стало известно 15-го июня. В День России певица дала концерт в Казани. Ухудшение самочувствия артистка почувствовала накануне концерта в столице Татарстана, на сцену она вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы дают отрицательный результат.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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