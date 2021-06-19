В Набережных Челнах отпраздновали Сабантуй — видео

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В Набережных Челнах сегодня отпраздновали Сабантуй, на котором собрались представители всех народов автограда. В празднике принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Широкий и щедрый, как сама душа татарского народа, майдан Сабантуя не знает социальных, возрастных, национальных и религиозных границ», — зачитал поздравление Песошин. Он отметил, что праздник приобретает особое значение в Год родных языков и народного единства.

На празднике отметили особую роль земледельцев и всех тружеников сел, которые обеспечивают продовольственное благополучие Татарстана и государства в целом.

Песошин также вручил жителям Челнов государственные награды РТ.

Отметим, что в Набережных Челнах большая часть гостей Сабантуя пришла на праздник без защитных масок. Глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина предупреждала, что на праздновании Сабантуя в Татарстане будет действовать масочный режим. Вместе с тем она не рекомендовала приходить на Сабантуй не вакцинированным от коронавируса и не имеющим антитела, а также лицам, относящимся к группе риска.

Татьяна Демина