Путин о коронавирусе: «Прививаться лучше, чем болеть»

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин заявил, что «прививаться лучше, чем болеть». Такова позиция ведущих отечественных и мировых специалистов, добавил он.

Ранее он указывал, что вакцинация от COVID-19 не должна быть обязательной. Люди сами должны осознать необходимость этих прививок.



Сам Путин прошел вакцинацию от коронавируса этой весной. Первую прививку он сделал 23 марта, о второй стало известно 14 апреля.

Обе процедуры проводились непублично. Путин объяснил это тем, что не хотел «обезьянничать». Какой вакциной от COVID-19 привился президент, по-прежнему не озвучивается. По словам самого Путина, он привился одной из трех российских вакцин от коронавируса.

После первой прививки Путин рассказал, что готовился к появлению побочных симптомов и на всякий случай положил градусник на тумбочку. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что у президента после вакцинации не наблюдалось никаких побочных эффектов.



Татьяна Демина