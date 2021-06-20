5 вопросов об обязательной вакцинации: это вообще законно?
Разговор с юристом о том, какими законами регулируется обязательная вакцинация
Москва вводит обязательную вакцинацию для людей тех профессий, которые предполагают взаимодействие с клиентами. В Башкирии без прививочного сертификата не будут пускать в рестораны, на стадионы, на концерты. А буквально сутки назад стало известно, что и главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина не исключает, что введет в республике режим обязательной вакцинации избранных групп населения. Страна не хочет прививаться по доброй воле — и похоже, теперь многим придется делать это вынужденно. Но в общественном поле муссируется вопрос: насколько это все соответствует Конституции? Ведь гражданин имеет право на свободную волю в вопросе того, соглашаться на вакцину или нет. Юрист, независимый эксперт Анатолий Чиквин отвечает на пять вопросов «Реального времени» о том, нарушает ли требование обязательной вакцинации права граждан России (спойлер: нет).
- Само понятие «обязательная вакцинация» звучит достаточно грозно. Но насколько это вообще правомерно? Ведь в законодательстве прописывается добровольность любой вакцинации, разве это не так?
Это абсолютно правомерное понятие. В России в этой связи действуют два базовых закона — №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В связке с ними идет ряд других законов и подзаконных актов, которые обеспечивают исполнение этих двух законов. Например, СП 3.3.2367-08 «Санитарно-эпидемиологические правила организации иммунопрофилактики». В них указано, в каких случаях вакцинация обязательна.
Статья 55 Конституции Российской Федерации говорит о том, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены в той мере, «в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». И здесь нас интересует та часть, которая касается здоровья и законных интересов других лиц — именно для этого нас и просят вакцинироваться: чтобы защитить других людей и прекратить распространение эпидемии. Сам по себе отказ от вакцинации административным правонарушением не является, административных мер к вам не применят, гоняться по улице со шприцем никто не будет. А вот жить без прививки может стать немного сложнее.
- Региональные власти имеют право вводить некие требования обязательности прививок для определенных групп населения? Разве это не должно регулироваться на федеральном уровне?
В России действуют два нормативно утвержденных календаря прививок. Это Национальный календарь профилактических прививок и Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Именно во второй календарь внесена прививка от COVID-19 — это случилось еще в 2020 году, в соответствии с приказом Минздрава № 1307-Н от 9 декабря. В соответствии с этим приказом и законом об иммунопрофилактике главный государственный санитарный врач РФ и главные санитарные врачи субъектов Федерации вправе выносить постановление об обязательном проведении профилактических прививок гражданам или их отдельным группам по эпидемическим показаниям.
Для этого не требуется не то что федеральных законов, но и даже указов губернаторов. Достаточно только постановления главного государственного санитарного врача субъекта Федерации. Для Татарстана таким документом будем выступать постановление за подписью Марины Патяшиной (в случае, если оно появится).
- В Москве и некоторых других регионах вводят обязательную вакцинацию сотрудников предприятий из сферы услуг. Законно ли отстранять человека от работы или увольнять его, если тот отказывается делать прививку?
Работодатель, в силу возложенных на него законом обязанностей, должен обеспечить условия для безопасного оказания услуг и безопасного труда своих сотрудников. Если главный санитарный врач региона вынес постановление, что сотрудники сферы услуг должны быть вакцинированы от коронавируса, то первое, что должен будет сделать работодатель, — организовать этот процесс. А потом — начать контроль сертификатов о вакцинации.
Если сотрудник отказывается делать прививку — это его право, повторюсь. Но работодатель не то что имеет право — он просто ОБЯЗАН отстранить его от работы, если ее выполнение связано с риском заразить других. При отстранении от работы заработная плата не выплачивается (в соответствии со ст. 76 ТК РФ). Уволить, лишить премии, наложить взыскание — все эти вещи с антипрививочником сделать не смогут. Но отстранение от работы будет длиться в этом случае до тех пор, пока нарушение не будет устранено (то есть пока человек все-таки не пойдет и не вакцинируется).
Ответственность за это для работодателя предусматривается статьей 55 закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Наказание может быть административным (ст. 6.3 и ст. 20.6.1 КоАП РФ) или уголовным (если нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к заражению или даже смерти людей).
- Есть регионы, в которых действуют через социальную изоляцию непривитых: так, в Башкирии людей, не имеющих сертификата о вакцинации или отрицательного теста ПЦР, не будут пускать в разные общественные места. В июле туристов в Карелии начнут селить в отели только по предъявлению справки о прививке или отрицательного ПЦР. Как это соответствует законам РФ? Это не будет являться дискриминацией или ограничением права гражданина на свободу передвижения?
Эти меры тоже в целом соответствуют нашим законам. Сейчас во всех регионах страны действует режим повышенной готовности. Он относится к соседней области законодательства — к законам о защите населения от чрезвычайных ситуаций. Именно в рамках режима повышенной готовности реализуются все те ограничения, о которых вы говорите, в том числе ограничение права граждан на свободу передвижения. Мы уже упоминали с вами, что Конституция позволяет ограничивать права граждан, но только федеральным законом. Такой закон приняли еще в 1993 году, его статья 8 описывает основания, на которых право на свободу передвижения может быть ограничено. В списке этих оснований есть пункт об опасности распространения инфекционных заболеваний. Причем еще раз обращу внимание на то, что тут ничего нового с коронавирусом не придумали — просто взяли да и начали применять закон, принятый более 20 лет назад.
- Есть ли в других странах требования об обязательности прививок? Что если я возьму да и нажалуюсь в ЕСПЧ на то, что в России не соблюдают мое право не делать прививку?
Во-первых, это право за вами остается. Никто не имеет права скрутить вас и привить насильно. Другое дело — что если вы подпадаете под определенные постановления (трудитесь в определенной сфере или пытаетесь путешествовать в определенные регионы), ваша принципиальная позиция принесет вам ряд неудобств. Но вы вольны выбирать, брать эти неудобства на себя или нет.
А во-вторых, боюсь, ЕСПЧ вас тоже не поймет. 8 апреля 2021 года ЕСПЧ большой палатой рассматривал дело «Вавржичка и прочих против Чешской Республики». В этом процессе граждане Чехии пытались оспорить обязательность вакцинации детей и требовали признать, что ни на каком уровне — ни парламент, ни глава республики — не вправе обязать родителей делать прививки детям.
ЕСПЧ по этому делу вынес решение, что в обязательной вакцинации нет нарушения прав человека. Более того, в этом же постановлении ЕСПЧ признал, что правомерно, законно и возможно наказание за отказ родителей вакцинировать детей. А значит, пытаться оспорить в ЕСПЧ обязательную вакцинацию взрослых бессмысленно. Его судьи уже сформулировали свою позицию.
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