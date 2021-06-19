В Нижегородской области для участия в торжественной церемонии бракосочетания надо вакцинироваться

Фото: Максим Платонов (архив)

В Нижегородской области, чтобы принять участие в торжественной церемонии бракосочетания необходимо предоставить сертификат вакцинации от COVID-19 либо отрицательный результат ПЦР-теста, либо результате исследования на наличие иммуноглобулинов IgGк коронавируса.

Правило касается как молодоженов, так и гостей мероприятия. Несовершеннолетним для участия в церемонии необходимо иметь результаты экспресс-теста на антигены коронавируса, говорится в сообщении на сайте ЗАГСа Нижегородской области.

В залах, где проводится торжественное бракосочетание, одновременно могут находиться не более 20 человек, включая ведущего церемонии, на открытых площадках — не более 50.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, на этой неделе власти Нижегородской области усилили меры по борьбе с распространением COVID-19: работодатели должны будут перевести 30% сотрудников на дистанционную работу с 21 июня по 21 июля. Командировки за пределы региона запрещены без сертификата о прививке или справки о наличии антител к коронавирусу. Также ограничивается доступ на массовые мероприятия и вводятся другие ограничения.



Татьяна Демина