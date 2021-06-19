Котяков заверил, что за отказ от вакцинации работника не могут уволить

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заверил, что россиян не могут уволить с работы за отказ вакцинироваться от COVID-19. «В трудовом законодательстве на сегодняшний день таких норм не предусмотрено», — заявил он.

Глава Минтруда обратил внимание, что обязательная вакцинация в регионах России относится к полномочиям местных властей, пишет ТАСС. Решения, в том числе о переводе на дистанционный формат работы, они принимают исходя из эпидемиологической ситуации.

«Это же полномочия субъекта, в зависимости от того, как разворачивается ситуация по тому или иному субъекту, губернатор вправе принять решение: перевод на удаленку, особый режим вакцинации, предоставление дополнительных услуг населению, разворачивание точек вакцинации в различных общественных местах», — заявил Котяков.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что в некоторых регионах из-за роста заболеваемости коронавирусом начали вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Так, например, в Москве ее предусмотрели для сферы услуг.



В Управлении Роспотребнадзора по РТ допустили введение обязательной вакцинации при ухудшении в республике ситуации с коронавирусом.



Татьяна Демина