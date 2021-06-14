Главное о коронавирусе на 14 июня: убыль населения в Татарстане растет, Петербург усиливает безопасность

Фото: Павел Каравашкин / fontanka.ru

В Татарстане в 2020 году значительно ускорилась естественная убыль населения

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 14 июня в республике зарегистрировано 21 908 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 19 328 человек, в том числе 17 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 514 человек.

По уточненным данным Росстата, Татарстан показал очень резкий рост естественной убыли населения. Если в среднем по стране она выросла в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом, то в Татарстане — в 72 раза. Если в 2019 году она составляла 180 человек, то в 2020-м — 12,9 тысячи человек, то есть почти в 72 раза.



Фото: arkaim-travel.ru

В Москве подарят машину за прививку

За последние сутки в России выявили 13 721 новый случай коронавируса, выздоровели 8 312 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 222 408 человек, а выздоровевших — до 4 809 647 человек. За сутки болезнь унесла жизни 371 россиянина. За весь период в России от коронавируса умер 126 801 человек.

В Москве запустили программу стимулирования вакцинации. Привившиеся первым компонентом вакцины от COVID-19 с 14 по 11 июля будут участвовать в розыгрыше автомобиля. Власти планируют разыгрывать по пять машин раз в неделю.

В России и в Москве есть оригинальные варианты мутаций коронавируса. Ученые сейчас изучают их свойства и отличия от других штаммов, об этом предупредил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.



В Ивановской области выставили наряды ДПС на въезде на Костромском, Ярославском и Московском направлениях в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. Теперь иногородним, въезжающим в область, необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Тем, у кого есть справка о прохождении полного курса вакцинации или справка об отрицательном тесте, либо справка о наличии антител, сидеть на карантине не нужно.



Фото: yaplakal.com

В Санкт-Петербурге усиливают меры безопасности из-за ситуации с COVID-19. С 17 июня приостанавливается работа фуд-кортов и ресторанов в ночные часы.

Запрещается проведение любых массовых мероприятий в помещениях и на улице с числом зрителей свыше 3 тысяч человек. При этом все должны быть в масках, в том числе на улице. Городским предприятиям рекомендуется минимизировать число сотрудников на рабочих местах. В фан-зонах Евро-2020 с 17 июня запрещается продавать еду — можно только напитки.



Запрещается проведение любых массовых мероприятий в помещениях и на улице с числом зрителей свыше 3 тысяч человек. При этом все должны быть в масках, в том числе на улице. Городским предприятиям рекомендуется минимизировать число сотрудников на рабочих местах. В фан-зонах Евро-2020 с 17 июня запрещается продавать еду — можно только напитки. Форум «Россия — страна возможностей», который должен был пройти в Москве с 25 по 27 июня, перенесли в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Мероприятие отложили до стабилизации эпидемиологической ситуации.



Фото: rapsinews.ru

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что на сегодняшний день отказываться от коронавирусных ограничений нельзя, поскольку любые послабления могут привести к осложнению ситуации с COVID-19.



При заболевании индийским штаммом коронавируса у пациентов чаще встречаются проявления со стороны желудочно-кишечного тракта: боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота. Кашель и лихорадка наблюдаются значительно реже, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Привившийся от COVID-19 человек может заразиться коронавирусом. При проявлении симптомов простуды даже сделавшему прививку нужно обращаться к врачу и делать ПЦР-тест. Вакцина не может дать положительный результат теста на COVID-19, поскольку система выявляет наличие активного заболевания, а не иммунитет человека, заявили в Роспотребнадзоре.



Фото: Максим Платонов

Российские вакцины от коронавируса проверили на предмет влияния на репродуктивную функцию. Никаких негативных последствий специалисты не обнаружили. Отдельно в Роспотребнадзоре отметили, что нет вообще никаких доказательств тому, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на фертильность у женщин или мужчин.

Развивающиеся страны получат порядка 2,3 млрд доз вакцин до 2022 года

Власти Джакарты сообщили о новой вспышке COVID-19 из-за активного распространения индийского штамма и заявили о возможном новом локдауне.

Фото: EPA-EFE / straitstimes.com

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан допустил, что обязательное ношение масок, возможно, постепенно отменят — в стране улучшается эпидемиологическая обстановка. Такое мнение он выразил в интервью медиагруппе Funke. По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, за минувшие сутки в стране выявили 549 новых случаев COVID-19.

Корпорация Apple на следующей неделе планирует начать ослаблять требования носить маски в магазинах и офисах компании в США. По данным Bloomberg, вакцинированным посетителям могут разрешить ходить без маски. При этом сотрудников компании не будут обязывать проверять у людей сертификаты о прививке.

Фото: incrussia.ru

До конца 2022 года порядка 2,3 млрд доз вакцин от коронавируса распределят среди развивающихся стран. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Великобритании в заключительный день саммита Группы семи (G7).

Вчера число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 175 млн. За сутки подтвердилось более 387 тыс. новых случаев. За минувшие сутки от COVID-19 умерли 10,1 тыс. человек в мире. Число летальных случаев за весь период пандемии превысило 3,79 млн, сообщила ВОЗ.



Татьяна Леухина