Власти Петербурга объявили о введении коронавирусных ограничений вслед за Москвой

В Санкт-Петербурге усиливают меры безопасности из-за ситуации с COVID-19. С 17 июня приостанавливается работа фуд-кортов и ресторанов в ночные часы.

Запрещается проведение любых массовых мероприятий в помещениях и на улице с числом зрителей свыше 3 тысяч человек. При этом все должны находиться в масках, в том числе участники мероприятий на открытом воздухе.

С 17 июня вновь разрешается пускать на сеанс не 75, а 50% зрителей от общего количества, помещающегося в зал. Организациям города рекомендуется минимизировать нахождение сотрудников на рабочих местах. В фан-зонах ЕВРО-2020 не будут предоставлять услуги общественного питания и продавать еду, за исключением напитков, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Фото: pxhere.com

За минувшие сутки в Петербурге выявили 862 новых случая COVID-19. За весь период пандемии там зарегистрировали 450 730 случаев коронавируса.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими в российской столице дни с 15 по 19 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Вчера в Ивановской области выставили наряды ДПС на въезде на Костромском, Ярославском и Московском направлениях. Иногородних обязали предоставлять справки о прохождении вакцинации или наличии антител или соблюдать режим самоизоляции.



Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщала «Реальному времени», что в республике не планируют продлевать выходные дни.

Татьяна Леухина