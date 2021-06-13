В Ивановской области усилили пропускной режим из-за ситуации с COVID-19 в Москве

Фото: Камиль Исмаилов (архив)

В Ивановской области выставили наряды ДПС на въезде на Костромском, Ярославском и Московском направлениях в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. Об этом пишет RT.

Для иногородних, въезжающих в область, обязательна 14-дневная самоизоляция. Тем, у кого есть справка о прохождении полного курса вакцинации или справка об отрицательном тесте, сделанном не ранее чем за три дня до въезда, либо справка о наличии антител, выданная не ранее 1 января 2021 года, сидеть на карантине не нужно.

Фото: almetyevsk.tatar.ru (архив)

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими в российской столице дни с 15 по 19 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.



В апреле прошлого года пропускной режим на въезд и выезд вводили и в Татарстане.