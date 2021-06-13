В мире число заразившихся COVID-19 превысило 175 млн

Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 175 млн. За сутки подтвердилось более 387 тыс. новых случаев, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику ВОЗ.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 10,1 тыс. человек в мире. Число летальных случаев за весь период пандемии превысило 3,79 млн.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 14 723 новых случая коронавируса. Число заболевших за все время выросло до 5 208 687 человек.