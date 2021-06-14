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В Роспотребнадзоре допустили возможность заболевания COVID-19 после вакцинации

08:20, 14.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Роспотребнадзоре допустили возможность заболевания COVID-19 после вакцинации
Фото: realnoevremya.ru

Привившийся от COVID-19 человек может заразиться коронавирусом. Но причина этому будет не вакцина, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что при проявлении симптомов простуды даже сделавшему прививку нужно обращаться к врачу и делать ПЦР-тест. Вакцина не может дать положительный результат теста на COVID-19, поскольку система выявляет наличие активного заболевания, а не иммунитет человека, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее исследование ВЦИОМа показало, что большинство жителей России положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, при этом 55% заявили, что привились бы российской вакциной. Отрицательно относятся к прививке от COVID-19 22% опрошенных, 15% — безразлично. Еще 3% респондентов затруднились дать ответ.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:16
    И для чего тогда нужна вакцина ? Фашисты в концлагерях были честнее - они не скрывали, что ставят эксперименты на людях с целью их уничтожения.
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