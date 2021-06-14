В Роспотребнадзоре допустили возможность заболевания COVID-19 после вакцинации

Привившийся от COVID-19 человек может заразиться коронавирусом. Но причина этому будет не вакцина, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что при проявлении симптомов простуды даже сделавшему прививку нужно обращаться к врачу и делать ПЦР-тест. Вакцина не может дать положительный результат теста на COVID-19, поскольку система выявляет наличие активного заболевания, а не иммунитет человека, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее исследование ВЦИОМа показало, что большинство жителей России положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, при этом 55% заявили, что привились бы российской вакциной. Отрицательно относятся к прививке от COVID-19 22% опрошенных, 15% — безразлично. Еще 3% респондентов затруднились дать ответ.

Татьяна Леухина