Естественная убыль населения в Татарстане выросла в 2020 году в 72 раза

Фото: Максим Платонов

Росстат опубликовал уточненные демографические данные за 2020 год. На них обратил внимание РБК. Судя по опубликованным цифрам, некоторые российские регионы показали сильный рост естественной убыли населения — и в лидерах находится Татарстан. В среднем по стране она выросла в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом — с 317,2 тысячи до 702 тысячи человек.

Но есть и регионы, где изменение показателя исчисляется десятками раз. Например, в Санкт-Петербурге в 2019 году естественная убыль населения составляла 308 человек, а в 2020 — 17,9 тысяч. Это больше в 58 раз.

В Татарстане рост естественной убыли оказался еще сильнее: со 180 человек в 2019 до 12,9 тысяч в 2020 — то есть, почти в 72 раза.

Что касается абсолютного снижения численности населения, то здесь лидирует столица: в 2019 ее население увеличилось на 16,2 тысячи, а в 2020 москвичей стало меньше на 24,6 тысячи.

Но напомним, что в 2020 году в нашей республике была зафиксирована самая высокая продолжительность жизни в ПФО: 72,6 лет. Правда, в 2019 было 75.

Людмила Губаева