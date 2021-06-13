Гинцбург рассказал о новых мутациях коронавируса в России

В России и в Москве есть оригинальные варианты мутаций коронавируса. Ученые сейчас изучают их свойства и отличия от других штаммов, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— То, что в нашей стране и, в частности, Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно, — передает «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В мае генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщал, что в России циркулируют десятки тысяч разных штаммов коронавируса. Такие данные показывают результаты исследований образцов вируса, полученных из всех регионов. По данным Максютова, специалисты выявили более 13 тысяч замен.



На этой неделе в ВОЗ предупредили об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых людей.

Татьяна Леухина