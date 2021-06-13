Форум «Россия — страна возможностей» перенесли из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве

Форум «Россия — страна возможностей», который должен был пройти в Москве с 25 по 27 июня, перенесли в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Мероприятие отложили до стабилизации ситуации с коронавирусом.

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими в российской столице дни с 15 по 19 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки там выявили 7 704 случая COVID-19. Всего в Москве за весь период пандемии выявили 1 234 717 случаев COVID-19.

