Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала новые симптомы индийского штамма коронавируса

При заболевании индийским штаммом коронавируса у пациентов чаще встречаются проявления со стороны желудочно-кишечного тракта. Кашель и лихорадка наблюдаются значительно реже, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV2. При заболевании индийским штаммом у людей наблюдаются боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, а также боль в суставах, потеря слуха.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Зарубежные ученые отмечают, что лихорадка и кашель встречаются при индийском варианте реже, а потеря обоняния даже не входит в первую десятку, пишет «РИА Новости».

Ранее исследователи из Королевского колледжа Лондона предупредили об изменении общих симптомов COVID-19. По их данным, индийский вариант SARS-CoV-2 больше напоминает обычную простуду.

В начале июня глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила, что в России зарегистрировали свыше 1 тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса. 70% случаев — британским штаммом, 24% — индийским, 6% — южноафриканским.

Татьяна Леухина