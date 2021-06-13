Попова заявила, что послабление ограничений приведет к осложнению ситуации с COVID-19

Сегодня нельзя расслабляться и отказываться от коронавирусных ограничений. Любые послабления могут привести к осложении ситуации с COVID-19 в России, заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

— Ситуация нас не оставит, пока мы не получим иммунитет. Лучший способ его получить — это привиться, — заявила она в ролике, опубликованном на YouTube-канале председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Низкие показатели вакцинации не позволят открыть границы, восстановить круг общения с людьми, которые живут не в нашей стране, как было раньше.

За минувшие сутки в России выявили 14 723 новых случая коронавируса. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 208 687 человек.



В четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что увеличение заболеваемости коронавирусом в России связано в том числе с тем, что население не соблюдает меры профилактики.

Татьяна Леухина