В Москве после вакцинации можно стать участником розыгрыша автомобиля

Фото: Максим Платонов

В Москве запустят программу стимулирования вакцинации. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

«С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей», — отметил Собянин.

фото: Максим Платонов

Раз в неделю власти планируют разыгрывать по пять автомобилей. При этом мэр подчеркнул, что «главный выигрыш для тех, кто привьется, несоизмерим ни с какой машиной — это собственное здоровье и душевное спокойствие».



В Москве объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Причиной стало рекордное с начала 2021 года количество заболевших, зафиксированное в столице в День России, 12 июня: в столице выявили 6 701 случай COVID-19.

Алексей Нечаев