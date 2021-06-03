Главное о коронавирусе на 3 июня: Мурашко заявил, что в России нет третьей волны, пиво за вакцинацию в США
Число пунктов вакцинации продолжит расти
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 2 июня в республике зарегистрировано 21 573 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 632 человека, в том числе 30 за минувшие сутки. Умерли за весь период 502 человека.
- 94-летний ветеран Зайнак Аглиев из села Бизяки Менделеевского района привился от коронавируса. В районном отделении исполкома отметили, что он хорошо перенес вакцинацию.
- Число пунктов для вакцинации в Татарстане продолжит расти. Власти Татарстана намерены создать удобную логистику, чтобы у людей была возможность привиться, заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
План массовой вакцинации выполнен более чем на 25%
За последние сутки в России выявили 8 933 новых случая коронавируса, выздоровели 9 383 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 099 182 человек, а выздоровевших — до 4 711 982 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 393 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 122 660 человек.
За последние сутки проведена 351 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 538 061 человек.
- Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились более 18 млн человек. В Минздраве России отметили, что люди стали активнее идти на вакцинацию. План массовой вакцинации выполнен более чем на четверть, заявил заместитель главы Минздрава РФ Олег Гриднев на Петербургском международном экономическом форуме.
- Федеральным медико-биологическое агентством (ФМБА) разрабатывается вакцина, которая сможет защитить от COVID-19 при любой мутации. Сейчас идут доклинические исследования вакцины. Ожидается, что новая вакцина способна вырабатывать клеточный иммунитет и будет защищать от всех мутаций ковида.
- Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России нет третьей волны коронавируса. По его словам, заболеваемость в стране снижается, просто разные регионы по-разному выходят из пандемии. Смягчение ограничений он допустил при одном условии: если коллективный иммунитет будет достигать 60%.
- «Инвитро» раскрыло долю положительных тестов на антитела. В мае среднее суточное число положительных тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусу в России превысило 60%. С начала пандемии число положительных результатов на антитела класса G к вирусу SARS-CoV-2 превысило 36%. В компании считают, что рост положительных тестов в России «косвенно свидетельствует о формировании у части населения иммунного ответа».
- Специалисты не выявили побочных или нежелательных эффектов при применении российского ингаляционного препарата «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19. Ни у кого из пациентов не наблюдалось случаев утяжеления дыхательной недостаточности, развития острого респираторного дистресс-синдрома, цитакинового шторма.
- АФК «Система», которая контролирует фармацевтическую компанию «Биннофарм Групп» начала переговоры о строительстве заводов по производству вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом. Отмечается, что будут строиться заводы под ключ.
- Ростуризм надеется на возобновление сообщения с Турцией в июле. Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что у турецких коллег продолжится «позитивная динамика».
- Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва надеется, что полеты на курорты Египта могут возобновиться уже в ближайшее время. Он выразил надежду, что полеты возобновятся не только из Москвы, но и из других городов.
- Переболевшие коронавирусом пациенты попросили Минздрав разработать лечение постковидного синдрома. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org. Сейчас у врачей в России нет единого стандарта лечения постковидного синдрома, поэтому люди вынуждены обращаться за помощью в соцсети. Этим пользуются мошенники, так как люди готовы довериться разным методам.
- Москва вошла в тройку мегаполисов мира по влиянию ограничительных мер и мер поддержки на деловую активность в ответ на пандемию. Среди городов, которые реализовали гибкий подход к введению ограничений, столица России смогла добиться наиболее сбалансированных результатов. По уровню экономического спада Москва заняла третье место после Нью-Йорка и Стокгольма.
- Внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн оценил влияние вакцин от COVID-19 на возникновение онкологических заболеваний. Он заявил, что вакцины от коронавируса не могут стать причиной развития рака.
За вакцинацию — пиво
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 171 680 288 человек, 3 691 680 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 307 424). На второй строчке — Индия (28 441 986), на третьей — Бразилия (16 720 08), на четвертой — Франция (5 739 995), на пятой — Турция (5 263 697). Россия занимает шестое место (5 031 583, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (595 833). За ними следуют Бразилия (467 706), Индия (337 989), Мексика (228 146) и Великобритания (128 057).
Президент оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сейко Хасимото выступила против отмены или переноса сроков соревнований. Она заявила, что страна больше не может откладывать.
- В США привившиеся от COVID-19 получат бесплатное пиво, денежное вознаграждение, билеты на спортивные мероприятия или оплачиваемый государством отпуск. Таков план президента Америки Джо Байдена для ускорения темпов вакцинации.
- Глава Национальных институтов здравоохранения США (при Министерстве здравоохранения и социальных служб) Фрэнсис Коллинз заявил, что сейчас нет доказательств утечки COVID-19 из лаборатории. Он пояснил, что считает гипотезу с утечкой вируса из лаборатории экстраординарной, поэтому для ее подтверждения нужны соответствующие доказательства.
- Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» одобрена в Палестине. Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.
- В Словакии началась регистрация желающих привиться «Спутником V». Первую прививку «Спутником V» в Словакии сделают 7 июня. Вакцина будет доступна в Братиславе и еще семи городах страны.
- Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заболела COVID-19 после прививки AstraZeneca. Она публично в прямом эфире вакцинировалась препаратом два месяца назад. В пресс-службе ведомства сообщили, что она чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции и продолжает работать в дистанционном режиме.
- Около 60% немцев заявили, что готовы привиться российской вакциной «Спутник V», если бы у них была такая возможность. При этом в восточных землях ФРГ о таком намерении заявил 71% опрошенных, на западе Германии — 58%.
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