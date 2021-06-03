Главное о коронавирусе на 3 июня: Мурашко заявил, что в России нет третьей волны, пиво за вакцинацию в США

Число пунктов вакцинации продолжит расти

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 2 июня в республике зарегистрировано 21 573 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 632 человека, в том числе 30 за минувшие сутки. Умерли за весь период 502 человека.

94-летний ветеран Зайнак Аглиев из села Бизяки Менделеевского района привился от коронавируса. В районном отделении исполкома отметили, что он хорошо перенес вакцинацию.

Число пунктов для вакцинации в Татарстане продолжит расти. Власти Татарстана намерены создать удобную логистику, чтобы у людей была возможность привиться, заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

План массовой вакцинации выполнен более чем на 25%

За последние сутки в России выявили 8 933 новых случая коронавируса, выздоровели 9 383 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 099 182 человек, а выздоровевших — до 4 711 982 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 393 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 122 660 человек.



За последние сутки проведена 351 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 538 061 человек.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились более 18 млн человек. В Минздраве России отметили, что люди стали активнее идти на вакцинацию. План массовой вакцинации выполнен более чем на четверть, заявил заместитель главы Минздрава РФ Олег Гриднев на Петербургском международном экономическом форуме.

Федеральным медико-биологическое агентством (ФМБА) разрабатывается вакцина, которая сможет защитить от COVID-19 при любой мутации. Сейчас идут доклинические исследования вакцины. Ожидается, что новая вакцина способна вырабатывать клеточный иммунитет и будет защищать от всех мутаций ковида.

Фото: Максим Платонов

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России нет третьей волны коронавируса. По его словам, заболеваемость в стране снижается, просто разные регионы по-разному выходят из пандемии. Смягчение ограничений он допустил при одном условии: если коллективный иммунитет будет достигать 60%.

«Инвитро» раскрыло долю положительных тестов на антитела. В мае среднее суточное число положительных тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусу в России превысило 60%. С начала пандемии число положительных результатов на антитела класса G к вирусу SARS-CoV-2 превысило 36%. В компании считают, что рост положительных тестов в России «косвенно свидетельствует о формировании у части населения иммунного ответа».



Специалисты не выявили побочных или нежелательных эффектов при применении российского ингаляционного препарата «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19. Ни у кого из пациентов не наблюдалось случаев утяжеления дыхательной недостаточности, развития острого респираторного дистресс-синдрома, цитакинового шторма.

Фото: Ринат Назметдинов

АФК «Система», которая контролирует фармацевтическую компанию «Биннофарм Групп» начала переговоры о строительстве заводов по производству вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом. Отмечается, что будут строиться заводы под ключ.

Ростуризм надеется на возобновление сообщения с Турцией в июле. Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что у турецких коллег продолжится «позитивная динамика».

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва надеется, что полеты на курорты Египта могут возобновиться уже в ближайшее время. Он выразил надежду, что полеты возобновятся не только из Москвы, но и из других городов.

Переболевшие коронавирусом пациенты попросили Минздрав разработать лечение постковидного синдрома. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org. Сейчас у врачей в России нет единого стандарта лечения постковидного синдрома, поэтому люди вынуждены обращаться за помощью в соцсети. Этим пользуются мошенники, так как люди готовы довериться разным методам.

Фото: Ринат Назметдинов

Москва вошла в тройку мегаполисов мира по влиянию ограничительных мер и мер поддержки на деловую активность в ответ на пандемию. Среди городов, которые реализовали гибкий подход к введению ограничений, столица России смогла добиться наиболее сбалансированных результатов. По уровню экономического спада Москва заняла третье место после Нью-Йорка и Стокгольма.

Внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн оценил влияние вакцин от COVID-19 на возникновение онкологических заболеваний. Он заявил, что вакцины от коронавируса не могут стать причиной развития рака.



За вакцинацию — пиво



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 171 680 288 человек, 3 691 680 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 307 424). На второй строчке — Индия (28 441 986), на третьей — Бразилия (16 720 08), на четвертой — Франция (5 739 995), на пятой — Турция (5 263 697). Россия занимает шестое место (5 031 583, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (595 833). За ними следуют Бразилия (467 706), Индия (337 989), Мексика (228 146) и Великобритания (128 057).

Президент оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сейко Хасимото выступила против отмены или переноса сроков соревнований. Она заявила, что страна больше не может откладывать.

Фото: bigasia.ru

В США привившиеся от COVID-19 получат бесплатное пиво, денежное вознаграждение, билеты на спортивные мероприятия или оплачиваемый государством отпуск. Таков план президента Америки Джо Байдена для ускорения темпов вакцинации.

Глава Национальных институтов здравоохранения США (при Министерстве здравоохранения и социальных служб) Фрэнсис Коллинз заявил, что сейчас нет доказательств утечки COVID-19 из лаборатории. Он пояснил, что считает гипотезу с утечкой вируса из лаборатории экстраординарной, поэтому для ее подтверждения нужны соответствующие доказательства.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» одобрена в Палестине. Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.

В Словакии началась регистрация желающих привиться «Спутником V». Первую прививку «Спутником V» в Словакии сделают 7 июня. Вакцина будет доступна в Братиславе и еще семи городах страны.

Фото: Максим Платонов

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заболела COVID-19 после прививки AstraZeneca. Она публично в прямом эфире вакцинировалась препаратом два месяца назад. В пресс-службе ведомства сообщили, что она чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции и продолжает работать в дистанционном режиме.

Около 60% немцев заявили, что готовы привиться российской вакциной «Спутник V», если бы у них была такая возможность. При этом в восточных землях ФРГ о таком намерении заявил 71% опрошенных, на западе Германии — 58%.

Ольга Плешкова