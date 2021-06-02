Переговоры о заводах для вакцины от COVID-19 за рубежом начала АФК «Система»

Фото: Максим Платонов

Переговоры о строительстве заводов по производству вакцины от коронавируса «Спутник V» начала АФК «Система», которая контролирует фармацевтическую компанию «Биннофарм Групп» — она производит вакцину. Об этом в интервью РБК рассказал крупнейший совладелец «Системы» Владимир Евтушенков.

Отмечается, что будут строиться заводы под ключ. Также Евтушенков рассказал о возможных поставках оборудования и технологий производства вакцины.

«Мы прорабатываем возможность поставки в разные страны комплектных заводов для производства 10 млн, 20 млн, 50 млн доз вакцины, смотря кому сколько нужно», — добавил бизнесмен.

Вакцину «КовиВак», разработанную центром имени Чумакова, планируют производить в еще большем количестве — объем ее производства могут нарастить в 4—6 раз.



Алексей Нечаев