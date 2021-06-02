Переболевшие коронавирусом пациенты просят Минздрав разработать лечение постковидного синдрома

Перенесшие коронавирус просят Минздрав России разработать стандарт по лечению пациентов с постковидным синдромом. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

Автор петиции пишет, что спустя некоторое время (от месяца до полугода) после выздоровления от коронавирусной инфекции десятки тысяч переболевших отмечают проблемы со здоровьем, которых до заболевания не было. Среди них как отсутствие обоняния, так и искажение запахов, ухудшение памяти, снижение внимания, хроническая усталость, бессонница, клиническая депрессия, панические атаки и прочие когнитивные нарушения.

У врачей в России нет единого стандарта лечения постковидного синдрома, поэтому люди вынуждены обращаться за помощью в соцсети. Этим пользуются мошенники, так как люди готовы довериться разным методам.

Ранее сообщалось, что после ситуации с коронавирусом у 86% детей обнаружили различные фобии, у 40% возможна депрессия.



Ольга Плешкова