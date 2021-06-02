В России выразили надежду на возобновление полетов в Египет летом

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва надеется, что полеты на курорты Египта могут возобновиться уже в ближайшее время. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Сейчас остались некоторые детали, связанные в том числе с коронавирусными ограничениями. А так, конечно, я надеюсь, что в ближайшее время полетят наши туристы в Шарм-аль-Шейх и Хургаду», — отметил он.

фото: Максим Платонов

Также он напомнил о том, что на высшем уровне было принято решение о возобновлении полетов. «Для всех будет удобно, если прямые полеты возобновятся, причем не только из Москвы, но и из других российских городов», — добавил Богданов.

В конце апреля президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. Об этом говорится в заявлении канцелярии египетского президента.

Алексей Нечаев