Мурашко допустил смягчение коронавирусных ограничений при одном условии

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, можно будет ослабить, когда в России против COVID-19 привьют 60% населения. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Если провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям, — передает его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале мая Мурашко выразил мнение, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет достигнут уже к сентябрю.

