Министр здравоохранения считает, что в России нет третьей волны коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России нет третьей волны коронавируса. По его словам, заболеваемость в стране снижается.

«Нет никакой третьей волны, спокойно все. Все равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят [из пандемии]», — цитирует его ТАСС.



В начале мая Мурашко выразил мнение, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет достигнут к сентябрю. Также он высказывался, что ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, можно будет ослабить, когда в России против COVID-19 привьют 60% населения.



Ольга Плешкова