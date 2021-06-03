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Министр здравоохранения считает, что в России нет третьей волны коронавируса

07:31, 03.06.2021
Министр здравоохранения считает, что в России нет третьей волны коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России нет третьей волны коронавируса. По его словам, заболеваемость в стране снижается.

«Нет никакой третьей волны, спокойно все. Все равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят [из пандемии]», — цитирует его ТАСС.

В начале мая Мурашко выразил мнение, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет достигнут к сентябрю. Также он высказывался, что ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, можно будет ослабить, когда в России против COVID-19 привьют 60% населения.

Ольга Плешкова
ОбществоМедицинаВласть Татарстан
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