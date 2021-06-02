Первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привились более 18 млн человек

Фото: Максим Платонов

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились более 18 млн человек. Об этом он рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Мурашко отметил, что люди стали активнее идти на вакцинацию, сообщили «Известия».

«Процент эффективности по вакцине «Спутник V» сегодня более 96%», — цитирует его слова ТАСС.

В Татарстане от коронавируса привились 364 867 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана вчера.

Алексей Нечаев