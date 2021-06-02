Ростуризм надеется на возобновление сообщения с Турцией в июле

Фото: Максим Платонов

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в ведомстве надеются, что к июлю 2021 года россияне смогут посещать турецкие курорты. Об этом она рассказала в интервью телеканалу НТВ.

«Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», — сказала Догузова.

фото: Максим Платонов

Также она напомнила, что оперативный штаб по борьбе с COVID-19 на основе данных Роспотребнадзора принимает решение о возобновлении сообщения с различными странами, а не Ростуризм.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом до 1 июня. В Турцию на период с 15 апреля по 31 мая туры забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн, или 32 млрд рублей.



Источники сообщали, что Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня.

Алексей Нечаев