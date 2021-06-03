В США привившиеся от COVID-19 получат бесплатное пиво

Президент США Джо Байден объявит программу ускорения темпов вакцинации против коронавируса COVID-19 в стране, по которой предусматривается поощрение привившихся американцев. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

Среди возможных бонусов жители страны могут получить бесплатное пиво, денежное вознаграждение, билеты на спортивные мероприятия или оплачиваемый государством отпуск.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным издания, Байден объявит план действий, который поможет ускорить темпы вакцинации в стране и охватить 70% населения ко Дню независимости, который отмечается в США 4 июля.

В США прививки от коронавируса делают препаратами Moderna и Pfizer, а также одноразовым препаратом Johnson & Johnson.

В конце мая координатор Белого дома по реагированию на пандемию COVID-19 Джефф Зайенц заявил, что в США вакцинировали от COVID-19 половину всех взрослых жителей страны.

