Главное о коронавирусе на 2 июня: регистрация препарата от пневмонии при COVID, выдача сертификатов в ЕС

Самые популярные фейки

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19. Всего на 2 июня в республике зарегистрировано 21 543 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 602 человека, в том числе 58 за минувшие сутки. Умерли за весь период 502 человека.

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова на брифинге ответила на вопрос о том, вызвано ли разрешение на ночную работу общепита желанием нарастить темпы вакцинации в Татарстане. По ее словам, это вызвано обращением предпринимательского сообщества. С одной стороны, рестораны говорят, что большая часть выручки в летнее время приходится на ночной сезон, но ориентироваться только на заработок бизнеса было бы не совсем правильно. Поэтому работать общепиту в ночное время разрешено при условии, что заведения обеспечат безопасность своих сотрудников.

Первая партия вакцины «КовиВак» в Татарстане уже закончилась — сейчас ожидается новая, точные сроки поставки неизвестны.

Фото: Александр Корольков / rg.ru

В Татарстане с 11 по 24 июля будет проходить девятый международный образовательный форум «Летний кампус Президентской академии». В прошлом году мероприятие не состоялось из-за пандемии.

Аналитики «Яндекс.Кью» и специалисты РАНХиГС и НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» составили список фейков о коронавирусе и выяснили, как менялась их популярность в последние полтора года. Жителей Казани сильнее всего заинтересовал фейк про Билла Гейтса, мировое правительство и «золотой миллиард». Самый популярный в соцсетях фейк за весь период в России — это история про несуществующего русского врача Юру, который якобы работал в Ухани и близко знает и сам коронавирус, и способы борьбы с ним. По числу запросов в поиске «Яндекса» побеждают слухи о том, что «Арбидол» и азитромицин эффективны против коронавируса.



В республике от коронавируса привились 364 867 человек. Второй компонент вакцины в республике получили 262 439 человек.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19. От инфекции скончались мужчина 1959 года рождения и женщина 1950 года рождения.

Карантин для выпускников

За последние сутки в России выявили 8 832 новых случая коронавируса, выздоровели 9 020 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 090 249 человек, а выздоровевших — до 4 702 599 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 394 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 122 267 человек.



За последние сутки в России проведено более 305 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 528,9 тысячи человек.



В Москве появилась вакцина «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова. Сейчас в Москве есть 3 тысячи доз этой вакцины. Препарат будет доступен для прививки в ближайшее время в нескольких центрах вакцинации.



В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусной инфекции. Ингаляционный лекарственный препарат «Лейтрагин» предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой COVID-19.

Клинические исследования подтвердили эффективное профилактическое действие «Лейтрагина» в отношении респираторных вирусных инфекций, в первую очередь вызванных SARS-CoV-2.



Фото: vko-intellekt.ru

Эксперты назвали отрасли с самым быстрым ростом доходов за время пандемии в России. Абсолютным лидером рейтинга остается фармацевтическая промышленность, в которой доходы выросли на 40% в 2020 году и в 2021 году, по прогнозу НКР, увеличатся еще на 16%. Другими бенефициарами пандемии стали сельское хозяйство и пищевая промышленность. Еще одна отрасль, которая, предположительно, выигрывает от роста цен — продовольственная розница. Откровенных аутсайдеров среди российских отраслей немного: они занимают чуть больше 1% российского ВВП. В этой категории остались две сильно пострадавшие от коронакризиса отрасли — авиаперевозки и строительство коммерческой недвижимости.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия постепенно выходит из сложной эпидемиологической ситуации, хотя опасности, связанные с ней, сохраняются.



В Новосибирске закрыли на карантин по коронавирусу выпускной 11-й класс в школе №58. Инфекцию выявили у одного из учеников. Из-за этого школьникам сдвинули сроки ЕГЭ. Для детей это стало неожиданностью, пока непонятно, когда именно будут экзамены и когда ученики смогут получить аттестаты. Всего в Новосибирске пять школ, где по одному одиннадцатому классу ушли на карантин из-за коронавируса.

Фото: Максим Платонов

Москва, чьи власти выбрали на фоне пандемии коронавируса стратегию гибкого подхода, а не жесткого локдауна, показала минимальный уровень безработицы и небольшое снижение экономики, показало исследование международной компании EY «COVID-19 в мегаполисах мира». В рамках исследования практик борьбы с последствиями пандемии эксперты изучили, как ограничительные меры и меры поддержки в ответ на пандемию COVID-19 повлияли на деловую активность в девяти крупных мегаполисах мира: Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Сингапуре, Гонконге, Мадриде, Осло, Стокгольме и Москве. В исследовании сказано, что Москве удалось добиться наиболее сбалансированных результатов среди всех рассмотренных городов.

Регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией будет возобновлено с 2 июня, рейсы по маршруту Москва — Лондон будут летать три раза в неделю на взаимной основе.

В Правительстве Самарской области сообщили об увеличении смертности населения. В прошлом году в регионе умерло более 50 000 человек — 24% в пересчете в процентах. В качестве причины специалисты назвали недостаток своевременной помощи пациентам, которые не заражены COVID-19 по причине того, что многие стационары были перепрофилированы под ковид-госпитали. Порядка 30% пациентов умерло от коронавируса. Еще часть людей скончались от заболеваний, которые обострились на фоне ковида, остальная часть погибла от пневмонии.

Фото: vk.com/coronavirussamaroblast

Недопуск российских болельщиков на ЧЕ в Дании



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 171 188 807 человек, 3 565 284 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 287 563). На второй строчке — Индия (28 307 832), на третьей — Бразилия (16 624 480), на четвертой — Франция (5 738 641), на пятой — Турция (5 256 516). Россия занимает шестое место (5 022 881, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (595 213). За ними следуют Бразилия (465 199), Индия (335 102), Мексика (227 840) и Великобритания (128 045).

Семь стран Евросоюза (ЕС) начали выдавать сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса. Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша — начали выдавать первые сертификаты ЕС, в то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране. Отмечается, что технически запущена система, которая позволяет применять сертификаты о вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет четыре варианта COVID-19, которые вызывают особую обеспокоенность, так как способны распространяться быстрее других. Она рассказала, что вариант, обнаруженный во Вьетнаме, легче распространяется среди людей. В ВОЗ отметили, что вирус будет продолжать меняться, поэтому нужно продолжать эпидемиологический надзор.

ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения в мире. Вакцина стала седьмой из одобренных ВОЗ и второй — производства компании из Китая. В начале мая ВОЗ рекомендовала для экстренного применения другую китайскую вакцину — Sinopharm. ВОЗ также с начала года одобрила препараты от Pfizer, Janssen и еще два от AstraZeneca.

Фото: aa.com.tr

Российские болельщики не будут допущены на игру чемпионата Европы по футболу против Дании в Копенгагене. Такое решение приняли датские власти. Запрет на посещение российских болельщиков стадиона в Копенгагене может быть связан с рекомендациями Совета Евросоюза. В частности, для пересечения границ ЕС разрешено допускать лишь граждан, прошедших вакцинацию одобренными в Европе вакцинами. Российские «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в число одобренных не входят.

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) 4 июня проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос импорта российской вакцины против COVID-19 «Спутник V».

Маргарита Головатенко