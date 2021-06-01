В Татарстане от коронавируса привились 364 867 человек
В Татарстане от коронавируса привились 364 867 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.
Второй компонент вакцины в республике получили 262 439 человек.
С 1 июня в Казани пройти вакцинацию от коронавируса можно будет у станций метро. Необходимо при себе иметь паспорт и СНИЛС. С 7.30 до 18.30 прививку можно будет сделать у девяти станций метро: «Авиастроительная», «Северный вокзал», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Горки», «Проспект Победы» и «Дубравная».
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