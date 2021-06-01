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Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19

19:23, 01.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19
Фото: Максим Платонов

Семь стран Евросоюза (ЕС) начали выдавать сертификаты о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Еврокомиссии (ЕК).

«Уже сегодня семь государств-членов — Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша — начали выдавать первые сертификаты ЕС, в то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране», — говорится в сообщении.

фото: Максим Платонов

Отмечается, что технически запущена система, которая позволяет применять сертификаты о вакцинации.

Страны Евросоюза поддержали предложенный Еврокомиссией 17 марта проект введения в ЕС цифрового зеленого сертификата вакцинации. Но для его создания к лету предстоит проделать колоссальную работу, заявил замглавы ЕК Марош Шефчович.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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