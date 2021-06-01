В Москве появилась вакцина «КовиВак» — в Татарстане закончилась первая партия
В Москве появилась вакцина «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова. Об этом РБК сообщили в департаменте здравоохранения столицы.
Сейчас в Москве есть 3 тыс. доз этой вакцины. Препарат будет доступен для прививки в ближайшее время в нескольких центрах вакцинации.
В пресс-службе Минздрава РТ «Реальному времени» сообщили, что первая партия этой вакцины в регионе уже закончилась — сейчас ожидается новая, точные сроки поставки неизвестны.
В конце апреля первая партия вакцины «КовиВак» поступила в Татарстан. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. Всего в регион было привезено 1,5 тыс. доз вакцины.
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