В Москве появилась вакцина «КовиВак» — в Татарстане закончилась первая партия

Фото: Максим Платонов

В Москве появилась вакцина «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова. Об этом РБК сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

Сейчас в Москве есть 3 тыс. доз этой вакцины. Препарат будет доступен для прививки в ближайшее время в нескольких центрах вакцинации.

realnoevremya.ru (архив)

В пресс-службе Минздрава РТ «Реальному времени» сообщили, что первая партия этой вакцины в регионе уже закончилась — сейчас ожидается новая, точные сроки поставки неизвестны.

В конце апреля первая партия вакцины «КовиВак» поступила в Татарстан. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. Всего в регион было привезено 1,5 тыс. доз вакцины.



Алексей Нечаев