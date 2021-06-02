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В казанском Кремле ответили на вопрос о том, почему разрешили общепиту работать ночью

10:35, 02.06.2021 2
В казанском Кремле ответили на вопрос о том, почему разрешили общепиту работать ночью
Фото: realnoevremya.ru

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова на брифинге ответила на вопрос о том, вызвано ли разрешение на ночную работу общепита желанием нарастить темпы вакцинации в Татарстане.

— Это вызвано обращением предпринимательского сообщества. Здесь нужно соблюсти баланс. С одной стороны, рестораны говорят, что большая часть выручки в летнее время приходится на ночной сезон, но ориентироваться только на заработок бизнеса было бы не совсем правильно. Поэтому работать общепиту в ночное время разрешено при условии, что заведения обеспечат безопасность своих сотрудников, — отметила она.

Напомним, на прошлой неделе кафе и ресторанам в Татарстане разрешили возобновить работу ночью при условии, что весь персонал будет привит от COVID-19. Заведениям общепита необходимо будет предоставить сертификат вакцинации после того, как сотрудники привьются двумя дозами, и справки на сотрудников с медотводом.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 июн
    Нет никакого казанского Кремля. АХАХАХА ..Кремль один и он в Москве!!!
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    Анонимно 02 июн
    а може есть , но после будуна трудно это осознать,уважаемый любитель крепкого чая попить на ночь
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