В казанском Кремле ответили на вопрос о том, почему разрешили общепиту работать ночью

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова на брифинге ответила на вопрос о том, вызвано ли разрешение на ночную работу общепита желанием нарастить темпы вакцинации в Татарстане.

— Это вызвано обращением предпринимательского сообщества. Здесь нужно соблюсти баланс. С одной стороны, рестораны говорят, что большая часть выручки в летнее время приходится на ночной сезон, но ориентироваться только на заработок бизнеса было бы не совсем правильно. Поэтому работать общепиту в ночное время разрешено при условии, что заведения обеспечат безопасность своих сотрудников, — отметила она.

Напомним, на прошлой неделе кафе и ресторанам в Татарстане разрешили возобновить работу ночью при условии, что весь персонал будет привит от COVID-19. Заведениям общепита необходимо будет предоставить сертификат вакцинации после того, как сотрудники привьются двумя дозами, и справки на сотрудников с медотводом.