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В Татарстане в июле пройдет международный форум «Летний кампус Президентской академии»

21:20, 01.06.2021
В Татарстане в июле пройдет международный форум «Летний кампус Президентской академии»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане с 11 по 24 июля будет проходить девятый международный образовательный форум «Летний кампус Президентской академии». Распоряжение подписал президент республики Рустам Минниханов.

Форум пройдет на базе АО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс Казань» и в Иннополисе. В нем примут участие 220 студентов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса. В 2019 году, в восьмом образовательном форуме «Летний кампус Президентской академии» принимали участие ректор РАНХиГС Владимир Мау и проректор РАНХиГС, директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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