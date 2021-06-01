В Татарстане в июле пройдет международный форум «Летний кампус Президентской академии»
В Татарстане с 11 по 24 июля будет проходить девятый международный образовательный форум «Летний кампус Президентской академии». Распоряжение подписал президент республики Рустам Минниханов.
Форум пройдет на базе АО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс Казань» и в Иннополисе. В нем примут участие 220 студентов.
В прошлом году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса. В 2019 году, в восьмом образовательном форуме «Летний кампус Президентской академии» принимали участие ректор РАНХиГС Владимир Мау и проректор РАНХиГС, директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов.
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