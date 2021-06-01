ВОЗ одобрила для экстренного применения китайскую вакцину Sinovac

Фото: Максим Платонов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения в мире. Об этом заявили в штаб-квартире организации, пишет ТАСС.

Вакцина стала седьмой из одобренных ВОЗ и второй — производства компании из Китая. В начале мая ВОЗ рекомендовала для экстренного применения другую китайскую вакцину — Sinopharm. ВОЗ также с начала года одобрила препараты от Pfizer, Janssen и еще два от AstraZeneca.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

ВОЗ до сих пор рассматривает заявку на одобрение российской вакцины «Спутник V». В начале мая эксперт ВОЗ Марианджела Симао заявила, что организация рассчитывает дать свою оценку безопасности российскому препарату в конце июня или в июле.



Татьяна Леухина