Власти Дании запретили пускать российских болельщиков на матч ЧЕ-2020

Российские болельщики не будут допущены на игру чемпионата Европы по футболу против Дании в Копенгагене. Такое решение приняли датские власти.

В ответ на запрет посещения матча ЧЕ-2020 генеральный секретарь РФС Александр Алаев обратился с письмом к генеральному директору УЕФА Мартину Каллену. Он выразил обеспокоенность действиями датских властей и попросил помощи в решении проблемы.

«Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» крайне обеспокоена ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной России, которые приобрели билеты на матч, на игру группового этапа Евро-2020 в Дании. Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы», — говорится в письме Алаева в УЕФА.

Фото: sport-express.ru

Запрет на посещение российских болельщиков стадиона в Копенгагене может быть связан с рекомендациями Совета Евросоюза. В частности, для пересечения границ ЕС разрешено допускать лишь граждан, прошедших вакцинацию одобренными в Европе вакцинами. Российские «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в число одобренных не входят.



При этом по решению правительства России иностранные болельщики смогут посетить матчи в Санкт-Петербурге. Для этого зарубежным гражданам будет достаточно оформить Fan ID и иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Напомним, сегодня сборная России сыграет контрольный матч с Польшей в рамках подготовки к ЧЕ-2020. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Рен ТВ».

Игра со сборной Дании в рамках 3-го тура группового раунда ЧЕ-2020 пройдет 21 июня в Копенгагене.