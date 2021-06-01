ВОЗ обеспокоена четырьмя вариантами COVID-19

Фото: Максим Платонов

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет четыре варианта COVID-19, которые вызывают особую обеспокоенность, так как способны распространяться быстрее других.

«Однако даже против этих вариантов хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции. Поэтому мы просим все страны не терять бдительность», — цитирует ее ТАСС.

Она рассказала, что вариант, обнаруженный во Вьетнаме, легче распространяется среди людей.

«Вирус будет продолжать меняться. Поэтому мы крайне признательны всем странам за то, что они продолжают эпидемиологический надзор», — отметила эксперт.

Новый вариант коронавируса с характеристиками существующих британского и индийского штаммов обнаружило Министерство здравоохранения Вьетнама в конце мая.



Алексей Нечаев