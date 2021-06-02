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В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при COVID-19

09:34, 02.06.2021
В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при COVID-19
Фото: fmba.gov.ru

В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.

Ингаляционный лекарственный препарат «Лейтрагин» предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой COVID-19.

«Клинические исследования подтвердили эффективное профилактическое действие «Лейтрагина» в отношение респираторных вирусных инфекций, в первую очередь вызванных SARS-CoV-2. Это нам позволяет уже сейчас понять направление наших дальнейших пострегистрационных исследований препарата для лечения новых опасных заболеваний», — заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Препарат запатентован, сейчас начинается его промышленное производство.

В апреле федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на препарат для лечения и профилактики коронавирусной инфекции «МИР-19».

Ольга Плешкова
ОбществоМедицина Татарстан
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