В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при COVID-19

В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.

Ингаляционный лекарственный препарат «Лейтрагин» предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой COVID-19.

«Клинические исследования подтвердили эффективное профилактическое действие «Лейтрагина» в отношение респираторных вирусных инфекций, в первую очередь вызванных SARS-CoV-2. Это нам позволяет уже сейчас понять направление наших дальнейших пострегистрационных исследований препарата для лечения новых опасных заболеваний», — заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Препарат запатентован, сейчас начинается его промышленное производство.

В апреле федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на препарат для лечения и профилактики коронавирусной инфекции «МИР-19».



Ольга Плешкова