Главное к утру: Минниханов о причинах трагедии в гимназии №175, победа Башара Асада на выборах
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 28 мая:
- Президент Татарстана Рустам Минниханов высказался о причинах трагедии в казанской гимназии №175, которая произошла 11 мая в интервью Тине Канделаки в программе «Специальный гость» RTVI. Он сказал, что следует внимательнее относиться к вопросам воспитания. Упущением является то, что школа больше не возлагает на себя воспитательные задачи: «Мы увлеклись баллами, качеством, олимпиадниками». Также глава республики выразил мнение, что роль семьи, воспитания, уважения, традиций перетекает и в школу. Минниханов обратил внимание на то, что основная часть молодых людей уходит из школы после 9-го класса и указал на необходимость усилить работу в этом направлении.
- Минниханов высказался против доступности игр-шутеров (стрелялок) для детей. В разговоре с главой республики журналистка заметила, что устроивший стрельбу в гимназии играл в подобные компьютерные игры. Глава республики предложил ограничить доступ к онлайн-играм, при этом, по его словам, интернет должен остаться доступным.
- Еще Минниханов высказался за ужесточение законодательства в части выдачи оружия. Власти республики выдвинут свои предложения по ужесточению медосвидетельствования и выдачи оружия.
- Президент РТ заявил, что система безопасности в Татарстане очень высокая, что неоднократно подтверждалось проведением массовых мероприятий. После трагедии в казанской гимназии меры ужесточаться не будут.
- В Нижнекамске начался отлов агрессивных бездомных собак. Сейчас власти города и волонтеры проводят рейды по отлову агрессивных животных на постоянной основе. Уже поймали трех собак. Их доставили в частный приют. Поиск самой большой стаи продолжается.
- Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии. Он набрал 95,1% голосов. За него проголосовали более 13,5 млн избирателей. Общее число проголосовавших — 18,1 млн человек.
- Россия в ближайшее время разрешит европейским авиакомпаниям совершать рейсы в обход Белоруссии. Пока задержка связана с тем, что России потребовалось время для проработки маршрутов авиалайнеров из-за отказа авиакомпаний летать над Белоруссией. До этого Белоруссия призвала Россию восстановить полноценное авиасообщение и открыть для белорусского авиаперевозчика новые направления по РФ.
- Строительство двух общежитий КФУ в Набережных Челнах может обойтись в 1,8 млрд рублей, лабораторного корпуса вуза — в 2 млрд рублей. Здание факультета автоматики появится на участке рядом с ТРЦ «Торговый квартал», на проспекте Мира. Оно будет состоять из блоков по 4—8 этажей. Учебный корпус рассчитан на 1,1 тыс. учащихся.
- Россия выразила сожаление, что ее позиция по расследованию инцидента с рейсом Ryanair не услышана Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), которая начала расследование. Российская сторона выступила за проведение честного и транспарентного расследования акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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