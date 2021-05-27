В Белоруссии призвали Россию восстановить полноценное авиасообщение

Белоруссия отмечает беспрецедентное усиление давления со стороны Запада, в связи с этим республика надеется на поддержку России. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным.

Республика призвала Россию восстановить полноценное авиасообщение и открыть для белорусского авиаперевозчика новые направления по РФ, передает ТАСС.

— Не могу не сказать о том, что события последних дней свидетельствуют о возросшем, абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь, которое имеет тенденцию к эскалации, — сказал Головченко, добавив, что в такой ситуации Белоруссия может рассчитывать на поддержку ближайшего союзника — Россию.

Фото: flickr.com

В минувшее воскресенье из-за сигнала о бомбе в Минске совершил посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главред telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич. Лайнер сопровождал истребитель МиГ-29. Протасевича задержали. Самолет продолжил полет спустя 5 часов.



Саммит ЕС принял решение запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Евросоюз, авиаперевозчикам союза рекомендовано отказаться от полетов в республику.

