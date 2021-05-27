Башар Асад вновь победил на президентских выборах в Сирии

Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии. Он набрал 95,1% голосов, заявил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг.

За него проголосовали более 13,5 млн избирателей. Общее число проголосовавших — 18,1 млн человек.

Асад занимает пост президента с 2000 года. Его избрали на еще один семилетний срок. На предыдущих выборах в 2014 году он набрал более 88% голосов.

Президентские выборы в Сирии прошли 26 мая. Более 12 тысяч избирательных участков работали с 7.00 до полуночи. По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений, передает «РИА Новости».