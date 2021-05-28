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В Нижнекамске начали отлавливать агрессивных собак

00:23, 28.05.2021 1
В Нижнекамске начали отлавливать агрессивных собак
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Нижнекамске начался отлов агрессивных бездомных собак. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Сейчас власти города и волонтеры проводят рейды по отлову агрессивных животных на постоянной основе. Уже поймали трех собак. Их доставили в частный приют. Поиск самой большой стаи продолжается.

Ранее прокуратура Нижнекамского района потребовала от властей решить проблему с бездомными собаками. Надзорное ведомство начало проверку после того, как на территории школы №37 Нижнекамского муниципального района бездомная собака пыталась вырвать из рук школьницы мешок со второй обувью.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 май
    Читать противно!!! Позор властям!!!
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