В Нижнекамске начали отлавливать агрессивных собак

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Нижнекамске начался отлов агрессивных бездомных собак. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Сейчас власти города и волонтеры проводят рейды по отлову агрессивных животных на постоянной основе. Уже поймали трех собак. Их доставили в частный приют. Поиск самой большой стаи продолжается.

Ранее прокуратура Нижнекамского района потребовала от властей решить проблему с бездомными собаками. Надзорное ведомство начало проверку после того, как на территории школы №37 Нижнекамского муниципального района бездомная собака пыталась вырвать из рук школьницы мешок со второй обувью.